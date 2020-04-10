Минпромторг РФ выступил за отмену пошлин на комплектующие для медизделий

Министерство промышленности и торговли РФ обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в Единую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой отменить импортные пошлины на комплектующие для медизделий. Ранее ввозные пошлины были обнулены для готового оборудования и изделий, используемых для борьбы с распространением COVID-19.

«К сожалению, сложилась практика, когда комплектующие облагаются таможенными пошлинами, а ввозимые изделия и приборы не облагаются этими таможенными пошлинами. Соответствующий доклад был сделан премьер-министру. Безусловно, в кратчайшие сроки мы рассмотрим обращение в ЕЭК для того, чтобы отрегулировать эту ситуацию», – рассказал заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.

По словам заместителя гендиректора АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (входит к ГК «Ростех») Даниила Бренермана, при производстве своих аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) компания использует иностранные компоненты, импорт которых из Европы приостановлен. В связи с этим возник вопрос о необходимости импортозамещения ключевых компонентов.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал возможное использование в качестве комплектующих для ИВЛ аналогов, произведенных в КНР, вместо европейских.

Совет ЕЭК 16 марта 2020 года обнулил пошлины на медизделия, которые используются для профилактики и борьбы с распространением коронавируса. В список вошла продукция для профилактики COVID-19, реагенты для диагностики и защитная одежда для врачей.

В конце марта 2020 года Правительство РФ освободило от уплаты НДС ввозимые в Россию лекарства и медизделия, если они безвозмездно передаются больницам, где лечатся пациенты с COVID-19. Льгота действует для товаров, ввезенных в РФ с 16 марта, под нее попадают тест-системы, защитные маски, костюмы, установки для очистки воздуха и бесконтактные термометры, аппараты ИВЛ и лекарства для терапии пациентов с коронавирусом.