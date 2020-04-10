«Единая Россия» предложила правительству стимулировать закупки лекарств и фармсубстанций

Думская фракция «Единой России» по итогам прошедшей 9 апреля встречи депутатов с вице-премьером Михаилом Мишустиным предложили Правительству РФ субсидировать ставки по кредитам, направляемым на покупку фармсубстанций, установить нулевую ставку НДС на импортируемые лекарства и субстанции, освободить от платы за маркировку лекарства стоимостью до 100 рублей.

Кроме того, предлагается установить нулевую пошлину на ввоз субстанций. Пока правительство освободило от НДС лекарства и медизделия, безвозмездно передаваемые больницам, где лечатся пациенты с COVID-19.

Депутаты также предложили разрешить производителям сразу использовать зарегистрированные в РФ субстанции, но с обязательным переоформлением регистрационного досье в течение 60 дней. С похожей инициативой обратилась к правительству и Ассоциация международных фармпроизводителей (AIPM), считающая, что в нынешней ситуации для смены в досье данных о производителе фармсубстанции достаточно уведомления.

Парламентарии также считают важным поддержать неконсолидированную аптечную розницу, работающую в удаленных местностях.

Часть предложений касается маркировки лекарств, которая должна стать обязательной с 1 июля 2020 года. Полученные в результате запуска системы маркировки средства, считают депутаты, должны быть направлены на поддержку оборота недорогих препаратов. Также предлагается освободить от оплаты за маркировку лекарства дешевле 100 рублей.

Ряд отраслевых объединений, в том числе AIPM и АРФП, предлагали отложить введение обязательной маркировки из-за сложностей, вызванных ограничительными мерами на время распространения коронавирусной инфекции. Совещание о готовности рынка к введению маркировки с участием депутатов Госдумы, представителей Минздрава, Минпромторга, Росздравнадзора и оператора маркировки лекарств – Центра развития перспективных технология (ЦРПТ) – будет проведено в мае.