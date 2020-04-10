Экс-руководитель медсанчасти ФМБА возглавила Минздрав Коми

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба назначил министром здравоохранения региона Викторию Филин. До марта 2020 года она занимала должность главврача медсанчасти №38 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Сосновом бору Ленинградской области.

Виктория Филин получила профильное образование в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. В 1990 году она начала работать в качестве педиатра-интерна в ЦМСЧ №38 в Сосновом бору. После повышения квалификации работала инфекционистом и врачом бригады скорой медицинской помощи.

В январе 2016 года Виктория Филин была назначена заместителем ЦМСЧ №38 ФМБА России по медицинской части, затем – исполняющей обязанности начальника медсанчасти. В августе 2016 года она была утверждена в должности, которую занимала до начала марта 2020 года.

В 2018 году жители Соснового бора создали петицию с требованием отставки Виктории Филин. По мнению авторов обращения, после прихода нового руководства в коллективе произошли необоснованные увольнения, которые отразились на качестве медицинской помощи. По состоянию на март 2020 года петиция набрала более 3 тысяч подписей.

Предыдущий министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин покинул свой пост после вспышки коронавируса в Эжвинской больнице Сыктывкара, в которой в конце марта – начале апреля 2020 года было выявлено 66 пациентов с коронавирусом. В результате распространения инфекции общее число заболевших на 10 апреля составило 208 человек, трое из них скончались, а регион поднялся на четвертое место по числу заболевших в России.

На фоне распространения инфекции глава региона Сергей Гапликов написал заявление об отставке. Президент РФ Владимир Путин принял ее и назначил врио главы республики экс-руководителя ФМБА, замминистра здравоохранения РФ Владимира Уйбу.