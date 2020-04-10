«  
  »

Экс-руководитель медсанчасти ФМБА возглавила Минздрав Коми

Виктория Филин, министр здравоохранения Республики Коми

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба назначил министром здравоохранения региона Викторию Филин. До марта 2020 года она занимала должность главврача медсанчасти №38 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Сосновом бору Ленинградской области.

Виктория Филин получила профильное образование в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. В 1990 году она начала работать в качестве педиатра-интерна в ЦМСЧ №38 в Сосновом бору. После повышения квалификации работала инфекционистом и врачом бригады скорой медицинской помощи.

В январе 2016 года Виктория Филин была назначена заместителем ЦМСЧ №38 ФМБА России по медицинской части, затем – исполняющей обязанности начальника медсанчасти. В августе 2016 года она была утверждена в должности, которую занимала до начала марта 2020 года.

В 2018 году жители Соснового бора создали петицию с требованием отставки Виктории Филин. По мнению авторов обращения, после прихода нового руководства в коллективе произошли необоснованные увольнения, которые отразились на качестве медицинской помощи. По состоянию на март 2020 года петиция набрала более 3 тысяч подписей.

Предыдущий министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин покинул свой пост после вспышки коронавируса в Эжвинской больнице Сыктывкара, в которой в конце марта – начале апреля 2020 года было выявлено 66 пациентов с коронавирусом. В результате распространения инфекции общее число заболевших на 10 апреля составило 208 человек, трое из них скончались, а регион поднялся на четвертое место по числу заболевших в России.

На фоне распространения инфекции глава региона Сергей Гапликов написал заявление об отставке. Президент РФ Владимир Путин принял ее и назначил врио главы республики экс-руководителя ФМБА, замминистра здравоохранения РФ Владимира Уйбу.

Источник: Правительство Республики Коми
Фото: ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России

vademec

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Апрель 10, 2020 | Просмотров: 73