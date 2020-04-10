Минпромторг должен принять меры по увеличению выпуска стратегически важных лекарств

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с полномочными представителями Президента в федеральных округах.
Так Правительство РФ должно обеспечить создание в едином информационном ресурсе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) постоянное обновление единой информационной базы данных о состоянии и готовности медицинских организаций, содержащей:
- данные об удовлетворении потребностей медицинских организаций в необходимом медицинском оборудовании, в том числе в аппаратах искусственной вентиляции лёгких, наркозно-дыхательных аппаратах, аппаратах для неинвазивной вентиляции лёгких и аппаратах экстракорпоральной мембранной оксигенации, а также в расходных материалах к ним;
- данные о формировании дополнительного резерва лекарственных препаратов, в том числе используемых для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и её осложнений.
Минпромторг России должен принять необходимые меры по увеличению производства, закупок, поставок, а также резервов (запасов) с учётом различных сценариев распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
- дезинфицирующих средств, медицинских изделий и средств для индивидуальной защиты в объёмах, обеспечивающих покрытие потребностей медицинских организаций и населения;
- необходимого объёма аппаратов искусственной вентиляции лёгких и их комплектующих, аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации;
- лекарственных препаратов, необходимых для лечения больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также препаратов перечня стратегически значимых лекарственных препаратов и перечня жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов.