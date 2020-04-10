В Беларуси ограничили отпуск лекарств в одни руки и разрешили продажу в конвалютах

В Беларуси с 10 апреля по 1 июля 2020 года введены ограничения на продажу в аптеках некоторых наименований лекарственных средств и медицинских изделий в одни руки. Нормы единовременной реализации такой продукции приведены в документе, опубликованном на сайте Минздрава Беларуси 9 апреля 2020 г.

Выступая на брифинге, заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан заявила:

Мы столкнулись с беспрецедентным спросом на некоторые лекарства. Всего за полторы недели в наших аптеках скупили 14-месячный запас парацетамола. Обычно такой объем реализовывался в течение года и более. Поэтому были приняты меры, не очень популярные, но вынужденные, —ограничение отпуска лекарственных средств, которые могут быть использованы при оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, а также с гриппом и другими острыми распираторными заболеваниями. Ограничения коснулись парацетомола — не более 40 таблеток на руки, препарата осельтамивир — не более двух упаковок на руки, а также медицинских масок —не более 10 штук единовременно в одни руки. Эти рекомендации относятся не только к государственным аптекам, но и к коммерческим аптечным сетям.

Кроме того, добавляет Богдан, Минздрав Беларуси постановлением коллегии разрешил, в срочном порядке, отечественным фармацевтическим заводам поставлять эти лекарственные средства в дизайне, который отличается от дизайна Республики Беларусь.

То есть наши заводы вырабатывают большое количество этих препаратов на экспорт, однако в настоящий момент основная задача состоит в обеспечении внутреннего рынка, – говорит представитель Минздрава.

Единственным условием для белорусских производителей является – наличие инструкции на русском языке. Чтобы ускорить выход необходимых препаратов, также разрешена реализация препаратов без картонной коробки (пачки), т.е разрешена продажа препаратов непосредственно в конвалютах. Но это только в том случае, если если раньше упаковка была зарегистрирована как картонная, добавила Елена Богдан.

Полный список лекарств и медицинских изделий и норма единовременной реализации:

парацетамол (200 и 500 миллиграммов) — максимум 40 таблеток в одни руки;

арпетол (50 и 100 миллиграммов) — 40 таблеток;

флустоп (капсулы 75 миллиграммов) — 10 штук;

антисептики — две упаковки;

медицинские маски — 10 штук;

медицинские (и хирургические) перчатки — 10 штук;

дезинфицирующие гели и растворы для обработки рук (объемом до 100 миллилитров) — 2 упаковки;

дезинфицирующие гели и растворы (от 100 до 1000 миллилитров) — 1 упаковка.

gmpnews