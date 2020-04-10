Санофи пожертвует 100 миллионов доз гидроксихлорохина для 50 стран мира

Компания Sanofi взяла на себя обязательство бесплатно предоставить 100 миллионов доз гидроксихлорохина для 50 стран мира и уже начала доставлять лекарство в те регионы, откуда поступил запрос, об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Необходимо отметить, что речь идёт о противомалярийном препарате Plaquenil® (hydroxychloroquine, гидроксихлорохин). Поставки начинаются в те страны, где препарат официально зарегистрирован, а также в страны, где нет других поставщиков гидроксихлорохина.

В компании отмечают, что с начала кризиса, связанного с COVID-19, Sanofi получает все больше запросов от официальных органов власти по всему миру. Компания регулярно оценивает свои возможности, включая увеличение производственных мощностей, а также цепочки поставок, поскольку приоритетом для компании является обеспечение непрерывности поставок для пациентов, получающих лечение в соответствии с утвержденными показаниями лекарственного средства, такими как волчанка и ревматоидный артрит.

Sanofi уже удвоила свои производственные мощности на восьми производственных площадках по выпуску гидроксихлорохина во всем мире и собирается увеличить их к лету еще в 4 раза.

Санофи призывает к координации действий в отношении гидроксихлорохина во всем мире, дабы обеспечить непрерывное снабжение лекарственным средством, если окажется, что оно хорошо переносится и эффективно против COVID-19.

«Пандемия COVID-19 – это беспрецедентный кризис в области здравоохранения и экономики, который оказывает действие на некоторые из основ международной солидарности и сотрудничества между странами, – сказал Пол Хадсон (Paul Hudson), исполнительный директор Sanofi. – У вируса нет понятия границ, поэтому и мы не должны об этом думать. Сейчас крайне важно, чтобы органы власти, производители и другие участники цепи поставок гидроксихлорохина, работали скоординированно, чтобы все пациенты, которым может помочь данный вид потенциальной терапии, могли её получить. Если испытания окажутся положительными, мы надеемся, что наше пожертвование сыграет решающую роль для пациентов».

gmpnews