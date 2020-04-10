STADA ставит рекорды по производству лекарств в ответ на возросший мировой спрос

В марте 2020 года общий объем выпуска препаратов под брендом STADA достиг рекордного значения, впервые превысив на 10% средний показатель производства за 125-летнюю историю компании. STADA произвела на своих заводах более 63 млн упаковок препаратов. Это более 1,2 млрд единиц лекарственных форм.

STADA поставила перед собой задачу удовлетворить растущий спрос на лекарства и другую продукцию медицинского назначения во время эпидемии коронавируса Covid-19.

«Я безмерно горжусь тем, что сотрудники STADA во всем мире объединили свои усилия, чтобы в полной мере отвечать возрастающим потребностям врачей и пациентов в необходимых лекарствах. Мобилизованы все сотрудники: и те, кто задействован на производстве, в обеспечении качества и логистике, и те, кто дистанционно работает из дома. В это тяжелое время мы уделяем особое внимание здоровью и безопасности наших коллег», — заявил генеральный директор STADA AG Питер Гольдшмидт.

Производственные, упаковочные и логистические мощности STADA расположены на основных рынках – в Германии России, Сербии, Великобритании и Вьетнаме. Профессиональная поддержка более 300 внешних партнеров позволила компании продолжать поставки лекарств даже в нынешние трудные времена. Работая в тесном сотрудничестве с партнерами, STADA удалось увеличить запасы сырья и готовых лекарственных препаратов с начала эпидемии. Дополнительные складские площади также помогают максимально быстро обеспечить пациентов лекарствами.

gmpnews