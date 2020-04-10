Депутаты предложили ряд мер, включая производство лекарств, для сдерживания роста цен на ЛП

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев в рамках совещания с председателем Правительства Михаилом Мишустиным озвучил ряд мер по сдерживанию роста цен на лекарственные препараты в условиях непростой эпидемиологической ситуации и недопущению возникновения дефицита отдельных препаратов. Также он предложил включить аптеки, работающие на отдаленных территориях, включить в число организаций, которые могут рассчитывать на господдержку.

По словам Исаева, нельзя упускать из виду те проблемы, которые могут возникнуть после снятия ограничительных мер.

«Речь идет о вероятном снижении возможности граждан приобретать необходимые лекарственные препараты. Как известно, лекарства можно поделить на две категории: те, на которые цены ограничены — это жизненно необходимые и важнейшие, и цены на которые регулирует рынок – это большинство лекарств. В ситуации снижения курса рубля возможен естественный объективный рост цен. Он накладывается на снижение покупательной способности населения», — констатировал Исаев.

По словам депутата, в случае с импортными препаратами это достаточно понятно и объяснимо. Но рост цен может затронуть не только импортные, но и отечественные препараты, поскольку более 80% отечественных лекарств изготавливается из импортируемых субстанций. Если брать препараты низкого ценового сегмента (до 500 рублей), то у них цена субстанции составляет 90% себестоимости препарата.

«Ключевые страны, которые поставляли и подставляют нам субстанции, сейчас находятся в жестком карантинном режиме – три четверти импортируемых субстанций приходится на Китай и Индию, также затронуты Италия и Испания. Италия в меньшей степени, но, тем не менее, она поставляет нам субстанцию для таких стратегических лекарств как «Арбидол», — отметил депутат.

Что касается жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, там цены поднять невозможно, но в связи со снижением рентабельности возможно снятие с производства определенных видов лекарств, опасаются в Госдуме.

«К сожалению, подобные ситуации мы уже видим. Например, с каким препаратом как «Гепарин». Его максимальная цена установлена 614 рублей, при этом, по оценкам производителей, его себестоимость уже превысила 700 рублей, Беларусь продает у нас по 720 рублей, а российские производители приостановили его производство, — сказал Исаев. — Мы знаем, что Татьяна Голикова (заместитель Председателя Правительства, — прим.) и Минпромторг очень активно, что называется, в ручном режиме работают с этой проблемой, но мы призываем Правительство рассмотреть возможность принятия в данном случае системных мер, возможно, прямого субсидирования приобретения фармсубстанции, льготного кредитования на условиях сдерживания цен. Мы предлагаем вернуться к предложению нашего коллеги Андрея Макарова (глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, — прим.) об установлении на эту группу товаров нулевой ставки НДС, нулевой таможенной пошлины. Мы считаем также необходимым дать право производителям использовать при производстве фармсубстанции, которые зарегистрированы в Российской Федерации, но не входят в регистрационное досье конкретного препарата, с последующим переоформлением документов в течение 60 дней, потому что это даст возможность определенного маневра».

«Что касается жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, мы призываем Правительство использовать постановление №865 2010 года, которое даст возможность более гибкого установления цен, по всей видимости, это потребуется», — продолжил Исаев.

Первый замглавы фракции также отметил, что после снятия ограничительных мер есть риск того, что аптеки и аптечные сети могут попытаться «отыграть назад», усугубив ситуацию на рынке лекарственных средств.

«Мы видели в начале года не вполне социально ответственное поведение аптечных сетей, — напомнил он. — В этой связи мы просим Правительство поддержать наш законопроект, разработанный совместно с ФАС, Минздравом и Минпромторгом, который касается регулирования деятельности аптечных сетей. Такой законопроект нами внесен, мы просим вашей поддержки для его ускоренного принятия».

Если говорить об одиночных аптеках, то, подчеркнул парламентарий, здесь ситуация обратная — эти аптеки нуждаются в особой поддержке. «Они работают на удаленных территориях, они работают с дешевым ценовым сегментам. С 1 июля у них связи в связи с маркировкой изменяется налоговый режим, поэтому просьба включить их в число организаций, которые будут получать государственную поддержку», – предложил он.

Также Исаев затронул тему внедрения системы маркировки лекарств в сложившихся условиях. Он еще раз подчеркнул, что Госдума является принципиальным сторонником маркировки, которая нужна как раз для того, чтобы обеспечить качество лекарств. Срок введения обязательной маркировки, напомнил депутат, был перенесен на полгода, с 1 января на 1 июля, чтобы участники фармрынка могли подготовиться.

«Сейчас мы видим, что это было сделано правильно. К сожалению, в работе системы ЦРПТ были сбои, которые коснулись поставок по 7 нозологиям, что нас тревожит. Мы рассчитывали, что это полугодие будет использовано для настройки системы, а сейчас из-за карантина иностранные специалисты не могут приехать в Россию. Мы также не видим пока решения вопроса по дешевому лекарственного сегменту, а там цены поднимутся в наибольшей степени, поскольку высокая скорость упаковочных линий, низкое качество упаковки, а значит, высокий брак. Мы не призываем отказаться или отложить маркировку, но предлагаем в мае совместно еще раз посмотреть всю цепочку, чтобы у нас было время до 1 июля при необходимости принять дополнительные законодательные решения», — заключил он.

gmpnews