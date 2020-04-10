Культивирование наркосодержащих растений в РФ подлежит лицензированию

Согласно изменениям в Положение о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психитропных веществ и их прекурсоров, лицензированию подлежит деятельность по культивированию наркосодержащих растений, включенных в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные, либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ. Утверждающее данные изменения Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2020 № 452 опубликовано на портале правовой информации publication.pravo.gov.ru 8 апреля 2020 г.

Наркосодержащие растения должны использоваться в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, а также наркосодержащего растения опийный мак, включенного в перечень, подлежащих контролю веществ и растений, в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, – говорится в документе.

Перечень наркосодержащих растений для производства наркотических средств, используемых в медицинских или ветеринарных целях утвержден Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 № 934.

Соискатели лицензии должны будут обязательно соблюдать дополнительные требования, установленные законом № 3‑ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», в части касающейся требований к режиму охраны посевов, сортов растений и условий их культивирования, а также порядка уничтожения наркосодержащих растений.

gmpnews