В перечень товаров критического импорта включены антибиотики, витамины, противомалярийные ЛС

Лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения, включенным в перечень товаров критического импорта, предоставляется тарифная льгота в виде освобождения от ввозных таможенных пошлин при импорте в государства Евразийского экономического союза. Решение Совета ЕЭК от 03.04.2020 г. №33 «О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и об утверждении перечня товаров критического импорта» опубликовано на правовом портале ЕАЭС 8 апреля 2020 г.

Указанная льгота предоставляется при условии регистрации декларации на товары для их помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления по 30 июня 2020 г. включительно.

Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г.

Ниже приведён полный список лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые попали в утвержденный перечень товаров критического импорта:

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование товара 3004 10 000 4 ЛС, содержащие в качестве основного действующего вещества только: пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты: расфасованные или представленные в виде дозированных лекарственных форм, но не упакованные для розничной продажи 3004 10 000 5 ЛС, содержащие в качестве основного действующего вещества только: пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты, прочие 3004 10 000 7 ЛС, расфас. или представленные в виде дозиров-х лекарств-х форм, но не упакованные для розничной продажи: прочие 3004 10 000 8 Прочие лекарств. ср-ва, содержащие в качестве основного действующего вещества только: пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты, прочие 3004 20 000 1 Содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомицетин (хлорамфеникол) и его соли, или линкомицин, или метациклин, или нистатин, или рифампицин, или цефазолин, или цефалексин, или цефалотин, или эритромицина основание 3004 20 000 2 ЛС, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи: прочие 3004 20 000 9 ЛС, прочие : прочие 3004 39 000 1 Прочие лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), расфасованные в виде дозированных лекарственных форм 3004 39 000 9 Прочие лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006) 3004 50 000 1 Содержащие в качестве основного действующего вещества только: кислоту аскорбиновую (витамин C) или кислоту никотиновую, или кокарбоксилазу, или никотинамид, или пиридоксин, или тиамин и его соли (витамин B1), или цианокобаламин (витамин B12) 3004 50 000 2 Прочие, лекарственные средства прочие, содержащие витамины или другие соединения товарной позиции 2936, расфасованные в формы или упаковки для розничной торговли 3004 60 000 0 Прочие, содержащие противомалярийные активные (действующие) вещества, указанные в примечании к субпозициям 2 к данной группе 3004 90 000 2 ЛС, прочие, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи 3004 90 000 9 ЛС, прочие из 3926 90 970 9 Пипетки Пастера одноразовые стерильные из 8705 90 800 5,из 8705 90 800 9 Передвижная дезинфекционная установка Комарова (ДУК) 9018 90 200 0 Эндоскопы 9025 19 200 0 Термометры и пирометры, не объединенные с другими устройствами, электронные

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