FDA предупреждает: продукты оксида хлора IV опасны для употребления

Администрация по продуктам питания и лекарствам США (FDA) направило компании, реализующей продукты оксида хлора IV (ClO2) предупреждающее письмо о том, что она продает мошенническую и опасную для здоровья продукцию, якобы для профилактики и лечения «новой коронавирусной болезни 2019» (COVID-19). Продукция известна как «Miracle Mineral Solution». Ранее FDA уже предупреждала потребителей, чтобы они не покупали в Интернет и не употребляли продукты оксида хлора IV, продаваемые в качестве медицинских препаратов, поскольку FDA не располагает никакими научными данными, подтверждающими их безопасность или эффективность. Эти продукты представляют значительный риск для здоровья граждан.

FDA выпустило совместное с Федеральной торговой комиссией (FTC) предупреждение для «Церкви здоровья и исцеления Genesis II» о продаже продуктов оксида хлора IV, которые, как утверждается, могут «лечить или предотвращать» COVID-19 у взрослых и детей. В свете сегодняшних событий это особенно актуально, поскольку дети являются уязвимой группой населения, которая может подвергаться большему риску побочных реакций от потребления таких продуктов. FDA и FTC просят компанию ответить в течение 48 часов и представить конкретные шаги, предпринятые для исправления ситуации и предупреждают компанию о недопустимости нарушения федерального законодательства и продаже неодобренных и сопровождающихся ложной информацией продуктов, имеющих притязания в отношении COVID-19.

Указанные продукты не являются безопасными при любом назначении, включая COVID-19, однако они продолжаю продаваться для «лечения» инфекционных заболеваний, профилактики микробных и вирусных инфекций и даже средства от аутизма, рака, ВИЧ/СПИД, гепатита, гриппа и других состояний.

Сайты, на которых продаются продукты оксида хлора IV, обычно описывают его как жидкость, которая состоит из 28% хлорита натрия в дистиллированной воде. В инструкции к таким продуктам советуют смешивать данный раствор с лимонной кислотой, соком лимона, и даже с соляной кислотой. FDA предупреждает, что при смешивании образуется мощный отбеливающий агент, который вызывает серьезные и опасные для жизни осложнения.

FDA еще раз заостряет внимание на том, что препараты оксида хлора IV небезопасны, они никогда не изучались на предмет эффективности в качестве средств профилактики и лечения инфекционных, в том числе любых вирусных заболеваний и употребление полученного отбеливателя наносит существенный вред здоровью.

gmpnews