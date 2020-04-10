«Вектор» зарегистрировал первый тест на иммунитет к коронавирусу

Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора получил регудостоверение на тест систему для выявления антител к SARS-CoV-2. Набор реагентов «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к коронавирусу стал первым подобным тестом, зарегистрированным в России. Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора получил регудостоверение на тест систему для выявления антител к SARS-CoV-2. Набор реагентов «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к коронавирусу стал первым подобным тестом, зарегистрированным в России.

Для анализа достаточно взятия крови из пальца. За два часа система позволяет получить результат одновременно для 90 человек. Серийное производство тестов намечено на следующую неделю. Исследования с помощью теста позволят выявить имеющих иммунитет к SARS-Cov-2, а также помочь в исследовании коллективного иммунитета жителей страны.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о проведении пилотных исследований с помощью разработанной ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы. «Были рассмотрены 226 образцов сыворотки крови от людей из различных коллективов, которые не были зарегистрированы как больные новой коронавирусной инфекцией. Из этого круга людей в 226 человек были выявлены 11 человек, переболевших и имеющих антитела к новому коронавирусу», – сообщила Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Главный санитарный врач России Анна Попова 10 апреля поделилась результатами опытного тестирования диагностической системой «Вектора» персонала ОАО «РЖД»: «Мы ее в начале марта тестировали на замечательных женщинах, которые сопровождают поезд «Сапсан» Москва – Санкт-Петербург, предполагая, что у них было большое количество контактов с потенциальными инфицированными людьми. Оказалось, что у них всего 3% имеют иммунитет», – рассказала Попова, отметив, массовое тестирование на наличие антител к новому корoнавирусу не должно выявить наличие иммунитета к вирусу у большей части жителей России.

По состоянию на 10 апреля в России зафиксировано 11 917 случаев заражения COVID-19, 795 человек выздоровело, 94 скончались. Подробнее – в мониторинге Vademecum.

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