Стоматологию внесли в перечень пострадавших от COVID-19 отраслей «Вектор» зарегистрировал первый тест на иммунитет к коронавирусу » 2 дня назад Российский производитель «блокатора вирусов» остановил производство В России производством этих средств занимается компания «Инноколлоид», которая имеет прямое отношение к лаборатории Универститета ИТМО в Санкт-Петербурге. Генеральный директор компании «Инноколлоид» Александр Виноградов рассказал изданию «Открытые медиа», что они на время остановили производство так называемых блокаторов вирусов «по этическим причинам» до конца карантина. Компания хочет провести дополнительные исследования эффективности борьбы с новыми вирусами. Скорее всего, речь идет о коронавирусе. Производитель отечественных «блокаторов» объявил о закрытии после внимания со стороны СМИ, когда у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова заметили подобный бейдж с «блокатором вирусов» от другого бренда Air Doctor. Он рассказал журналистам, что купил его сам в аптеке для профилактики, хотя даже не знает, эффективен ли он на самом деле. Отечественный «Блокатор» и его аналоги выпускаются под разными брендами, но работают по одному принципу — это обычный бейдж, внутри которого находится пористый материал цеолит с диоксидом хлора. Якобы этот газ помогает обеззараживать воздух вокруг носителя и защищает его от инфекций. «Инноколлоид» выпускает обычную модель «блокатора» и недавно выпустила модель для детей. Компания «Инноколлоид» начала продавать «блокаторы вирусов» в начале февраля. Александр Виноградов говорит, что это не связано со вспышкой коронавируса. И вообще это средство не проверяли на эффективность борьбы с инфекцией COVID-19, поэтому Виноградов не может подтвердить или опровергнуть эту информацию. Хотя в выпуске «Известий 78» от 30 марта 2020 года об этом отечественном «блокаторе вирусов» аспирантка Университета ИТМО говорит, что это средство будет работать и против коронавируса. Она это объясняет тем, что активное вещество диоксид хлора — это «неспецифический вариант защиты», поэтому он действует против всех вирусов. Ролик с этим репортажем и заявлением опубликован на YouTube-канале производителя. В рекламе отечественных «блокаторов» специально не говорится, что это средство помогает от коронавируса. Но в соцсетях есть сообщения, что в аптеках подобные средства предлагают пожилым людям как альтернативу маскам. Есть видео из одной аптеки в Санкт-Петербурге: Эксперты сомневаются в эффективности этих «блокаторов вирусов» в принципе. Компания «Инноколлоид» проверила эффективность «блокатора» против штамма вирусов гриппа А и аденовируса и обнаружила, что он действительно очистил воздух от заражения. Сотрудник МГУ Евгений Шилов обратил внимание на условия испытаний — вещество проверяли в герметичном стеклянном сосуде, даже без указания его объема. То есть эти испытания нельзя проецировать на реальные условия, когда бейдж носится на одежде человека в большом помещении или на улице, потому что концентрация действующего вещества в воздухе будет в разы ниже. hi-tech.mail