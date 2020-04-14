Стоматологию внесли в перечень пострадавших от COVID-19 отраслей

Правительство РФ обновило список отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, добавив в него раздел «Деятельность в области здравоохранения». Пока в нем упоминается только стоматологическая практика (ОКВЭД 86.23). Правительство РФ обновило список отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, добавив в него раздел «Деятельность в области здравоохранения». Пока в нем упоминается только стоматологическая практика (ОКВЭД 86.23).

Внести такое изменение предлагал министр экономического развития РФ Максим Решетников. В ведомстве подчеркивали, что ограничительные меры повлекли «существенное снижение доходов в этой сфере», где более 13,5 тысячи стоматологий и более 180 тысяч человек.

С конца марта 2020 года медицинские ассоциации и объединения клиник, в том числе стоматологические и косметологические, призывают премьер-министра Михаила Мишустина включить деятельность в сфере здравоохранения в перечень пострадавших отраслей. Из-за прямых запретов на плановую работу и самоизоляции многие клиники лишились пациентопотока и оказались на грани банкротства.

По оценкам «Опоры России», убытки российских частных клиник по фонду оплаты труда могут достигнуть 15 млрд рублей в месяц. Аргументы представителей медицинского бизнеса – в тематическом сюжете Vademecum.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в попавших в перечень отраслях, обещана «первоочередная адресная поддержка», а именно: перенос на полгода срока уплаты страховых взносов для микропредприятий и срока уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ, для малого и среднего бизнеса, а для остальных компаний – перенос тех же платежей, но на три месяца.

В Москве ограничили плановую работу стоматологий еще в конце марта. Это привело к значительному падению выручки профильных медорганизаций. Однако 6 апреля запрет формально был снят: было разрешено возобновить работу всех организаций, имеющих медицинскую лицензию. Режим самоизоляции для всех проживающих в столице людей при этом продлен до 1 мая. Обращаться за медпомощью по-прежнему рекомендуется только в экстренных случаях.