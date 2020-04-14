Доказана эффективность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса COVID-19

В исследованиях, проведенных Научно-производственным центром «Фармзащита» ФМБА России при участии 48 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации, оценивалась противовирусная активность препарата «Мефлохин», рекомендованного для лечения новой коронавирусной инфекции.

«Доказано, что “Мефлохин” полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л. Такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека», – отметила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Отметим, что препарат «Мефлохин» относится к синтетическим антибактериальным средствам, назначается при малярии и является рецептурным препаратом.

По словам главы ФМБА, после однократного приема “Мефлохина” в дозе 750 мг/сут (3 таблетки по 250 мг) максимальная концентрация в плазме крови в течение первых суток достигает 1,51 мкг/л. При продолжении приема “Мефлохина” по 500 мг (2 таблетки по 250 мг) концентрация в плазме крови увеличивается и уже на второй-третий день достигает 2,7-3,8 мкг/л, обеспечивая элиминацию вируса.

Дальнейший курсовой прием препарата в дозе 250 мг (1 таблетка в сутки) позволяет поддерживать необходимую концентрацию на протяжении всего курса терапии (7 дней) и в течение нескольких дней после его окончания, уточнила Вероника Скворцова.

Препарат «Мефлохин» уже вошел в методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Изучение клинических эффектов препарата проводится в рамках начатого сравнительного исследования в трех центрах ФМБА России – ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, ФНКЦ ФМБА России, ФКЦ ВМТ ФМБА России.

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, «Мефлохин» производится Научно-производственным центром «Фармзащита» ФМБА России, включая фармацевтическую субстанцию «Мефлохина гидрохлорид». Выпускается в таблетках, 250 мг.

gmpnews