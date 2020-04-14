В России выпустят три вакцины от коронавируса

Роспотребнадзор планирует выпустит три вакцины, которые, возможно, будут эффективны в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказала глава службы Анна Попова.

По ее словам, одна из предлагаемых прививок уже используется и считается безвредной.

Ранее Попова говорила, что в России только у трех процентов населения есть иммунитет к новому вирусу.

По словам директора государственного научного центра «Вектор» Рината Максютова, коронавирус может стать сезонным заболеванием, если у более чем половины населения Земли в крови будут антитела к нему. Эти цифры должны быть достигнуты за счет переболевших и вакцинации.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

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