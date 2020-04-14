Южная Корея поставит в США первую партию тестов на коронавирус

Власти Южной Кореи объявили о намерении направить в США первые 600 тыс. тест-систем для диагностики SARS-CoV-2 в ответ на обращение Президента США Дональда Трампа в конце марта, сообщает Reuters.

Еще 150 тыс. тест-систем будут направлены в США в ближайшее время.

Тесты на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) производства трех корейских компаний получили предварительное одобрение FDA в марте 2020 года.

Это первая поставка крупной партии по заказу федерального правительства. Ранее южнокорейские компании уже поставляли тест-системы в разные города США, в т.ч. в Лос-Анджелес.

Властям Южной Кореи удалось взять распространение коронавируса под контроль благодаря кампании по всеобщему тестированию населения и отслеживанию контактов инфицированных.

Илья Дугин

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