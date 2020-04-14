Британские ученые спрогнозировали готовность вакцины против коронавируса к сентябрю

Вакцина против коронавируса будет готова в течение полугода.

Профессор вакцинологии Оксфордского университета Сара Гилберт заявила в интервью британской газете The Times о том, что она на 80% уверена в готовности вакцины против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 к сентябрю текущего года, пишет The Economic Times.

Другие эксперты предупреждают, что разработка вакцин, в т.ч. против коронавируса, обычно занимает 12-18 месяцев.

По словам Сары Гилберт, ее команда наиболее близка к разработке вакцины в Великобритании. Она планирует начать клинические исследования (КИ) уже в течение двух недель.

По данным Университета Хопкинса по состоянию на утро 13 апреля 2020 года, в Великобритании общее количество инфицированных коронавирусом превысило 85 тыс. человек, умерли более 10,6 тыс.

Как полагает главный медицинский советник британского правительства Патрик Валланс, число летальных исходов в течение ближайших недель увеличится.

Как отметила в интервью Сара Гилберт, она ведет переговоры с властями о финансовой поддержке исследований и начале производства вакцины еще до получения окончательных результатов КИ.

Илья Дугин

pharmvestnik