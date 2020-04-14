CanSino приступит ко второй фазе клинических исследований вакцины против COVID-19

Китайская компания CanSino совместно с Институтом биотехнологии Китая планирует в ближайшее время приступить к клиническому исследованию (КИ) второй фазы своей вакцины против COVID-19. По предварительным результатам первого испытания безопасность препарата оказалась приемлемой.

CanSino заявила о скором начале КИ II фазы рекомбинантной вакцины Ad5-nCoV на основе аденовирусного вектора. Как сообщает компания, решение было принято на основании предварительных данных о безопасности, полученных в ходе КИ фазы I, детали которого пока не раскрываются. Об этом пишет Fierce Pharma.

Первое КИ вакцины Ad5-nCoV началось в середине марта, участие приняли 108 здоровых добровольцев из Ухани. Главной целью испытания было определить нежелательные реакции через семь дней после инъекции препарата, скорее всего именно эти данные уже получены.

Согласно опубликованному в китайском реестре клинических исследований протоколу, новое испытание будет снова проходить в Ухане и включать уже 500 здоровых участников. В ходе исследования 250 человек получат среднюю дозировку, оставшиеся 250 – низкую дозировку или плацебо, высокая дозировка, которая присутствовала в первой фазе, была исключена. Набор участников уже стартовал.

В исследовании планируется определить нежелательные реакции в течение первых 14 дней с момента вакцинации, уровень антител к SARS-CoV-2 в плазме пациентов на 28 день испытания. Наблюдение будет продолжаться в течение шести месяцев.

Первой испытывать вакцину mRNA-1273 против COVID-19 на людях начала американская компания Moderna при сотрудничестве с Национальными институтами здоровья США (NIH). В недавнем интервью изданию CNBC глава компании Moderna рассказал, что они надеются приступить к КИ II фазы весной или в начале лета. Для экстренного использования у некоторых людей, в том числе медицинских работников, вакцина mRNA-1273 может быть доступна уже осенью 2020 года.

Анастасия Теслина

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