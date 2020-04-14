Институт MECHNIKOV поставил на Кубу противогриппозную вакцину

Шестьсот тысяч доз противогриппозной вакцины производства совместного российского-никарагуанского Института MECHNIKOV (Никарагуа) было доставлено на Кубу для проведения ежегодной вакцинации населения.

Этим же бортом восемь тысяч доз кубинского Интерферона Alfa 2b было доставлено в Никарагуа, где препарат будут использовать для противодействия распространению COVID-19, сообщили в ФГУП СПбНИИВС ФМБА России.

Эти поставки было непросто организовать с учетом сложившейся международной обстановки. «Мы откликнулись на просьбу наших кубинских коллег и выстроили логистику доставки нашей вакцины для профилактики гриппа на Кубу, а это 600 тысяч доз, таким образом, чтобы этим же самолетом доставить в Манагуа необходимый сейчас никарагуанцам интерферон», — пояснил директор Института MECHNIKOV Станислав Уйба.

Ранее президент Института социального обеспечения Никарагуа (INSS) Роберто Лопес заявил, что Никарагуа сможет производить кубинский препарат Интерферон Alfa 2b на собственном заводе по производству вакцин Институт MECHNIKOV. Речь идет о трансфере технологии производства кубинского интерферона в Манагуа, что также подтвердил Станислав Уйба.

Согласно данным ВОЗ, на 13 апреля в Никарагуа было зафиксировано только 7 случаев заражения COVID-19. Местные специалисты связывают такой низкий уровень распространения болезни в стране, в том числе, с косвенным эффектом от ежегодной вакцинации против гриппа, которая проходит в Никарагуа российской вакциной уже четыре года подряд, сообщили в СПбНИИВС.

В пресс-службе института сообщили, что неспецифические эффекты позволяют рассматривать вакцины против гриппа как инструмент контроля над коронавирусом. Заражение гриппом может повышать риск заражения вторичной вирусной инфекцией SARS-CoV-2 и, как следствие, тяжелое течение COVID-19 (госпитализация, интенсивная терапия).

Фото: ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

Ольга Коберник

pharmvestnik