Интернет-магазин onlinetrade.ru откроет аптеки в городах-миллионниках

Интернет-магазин onlinetrade.ru планирует открыть аптеки в крупнейших городах России. Компания намерена осуществлять доставку лекарств при помощи своего курьерского сервиса. Представители интернет-магазина уточнили, что ждут лишь определения правительством правил дистанционной продажи препаратов.

Интернет-магазин onlinetrade.ru откроет аптеки в городах-миллионниках. Об этом «ФВ» рассказал директор по маркетингу onlinetrade.ru Иван Авдеев.

«Открытие новых точек есть в планах. Окончательные решения будут приниматься исходя из общей экономической ситуации. Начнем с миллионников, далее будем смотреть на показатели», — отметил Авдеев.

По его словам, доставлять лекарства будет собственная курьерская служба компании как только будут определены правила доставки. В настоящий момент у onlinetrade.ru открыта лишь одна аптека — она находится в Химках.

В компании также уточнили, что ожидают выхода нормативных актов, которые определят требования к дистанционной торговле лекарствами и доставке на дом. «У нас все готово. Как только будут опубликованы нормативные акты – начнем продавать», — заявили в onlinetrade.ru.

Ранее интернет-магазин уже заявлял о подготовке к масштабированию своего аптечного направления в случае принятия закона о дистанционной торговле. Выдавать заказанные лекарства планируют только в специализированных торговых точках, остальные пункты выдачи заказов будут недоступны для заказа препаратов.

Лицензию на розничную торговлю интернет-магазин получил в апреле 2019 года, следует из Единого реестра лицензий Росздравнадзора.

Согласно информации на сайте компании, она работает с 1998 года. В ее розничную сеть входят 415 пунктов выдачи в 102 городах, а штат составляет 1,6 тыс. человек. По данным СПАРК, в 2018 году чистая выручка ООО «ОНЛАЙН ТРЕЙД» составила 14,6 млрд руб., чистая прибыль — 42 млн руб.

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik