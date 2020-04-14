Доля лекарств стоимостью до 50 рублей на аптечном рынке не превышает 5%

За первые два месяца 2020 года аптечные продажи лекарственных средств выросли на 4% в рублях и на 1% в упаковках по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По данным AlphaRM, распределение долей ценовых сегментов практически не изменилось относительно всего рынка аптечных продаж лекарственных препаратов в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (см. рисунок).

Средняя цена на препараты-лидеры в сегментах в основном не изменилась: наблюдаются небольшие приросты и падения в пределах 5%. На этом фоне выделяется препарат бренда «Ингавирин», средняя цена которого выросла на 26% по сравнению с первыми двумя месяцами 2019 года.

Рассмотрим корпорации-лидеры в разрезе ценовых сегментов. Итак, в сегменте с ценой до 50 рублей лидером по продажам в стоимостном выражении по итогам двух месяцев 2020 года стала корпорация «Фармстандарт», в сегменте 50-150 руб. – Stada, в сегменте 150-300 руб. лидирует «Отисифарм», в сегменте 300-500 – КРКА, в самых дорогих сегментах 500-1500 и более 1500 руб. лидером по продажам стала корпорация Bayer.

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