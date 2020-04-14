БФ «Катрен» и S.C. Johnson поддержали инфекционные больницы во время пандемии

Дезинфицирующие средства в больницы Великого Новгорода и Санкт-Петербурга направили благотворительный фонд «Катрен» и компания S.C. Johnson.

Производитель пожертвовал дезинфицирующие средства «Мистер Мускул» и «Туалетный утенок» в объеме 21 тысячи упаковок на сумму свыше 3 млн рублей в благотворительный фонд для оказания помощи российским инфекционным больницам, в которых проходят лечение люди с диагнозом COVID – 19.

БФ «Катрен» уже организовал благотворительную поставку 10,5 тыс. упаковок дезинфицирующих средств в два медицинских учреждения: Детскую городскую клиническую больницу №5 им. Н.Ф. Филатова (г. Санкт-Петербург) и «Новгородскую областную инфекционную больницу» (г. Великий Новгород).

Оставшиеся 10,5 тыс. упаковок готовятся к передаче в Клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина (г. Санкт-Петербург).

Источник: АО НПК «Катрен»

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