БФ «Катрен» и S.C. Johnson поддержали инфекционные больницы во время пандемии

Дезинфицирующие средства в больницы Великого Новгорода и Санкт-Петербурга направили благотворительный фонд «Катрен» и компания S.C. Johnson.
Производитель пожертвовал дезинфицирующие средства «Мистер Мускул» и «Туалетный утенок» в объеме 21 тысячи упаковок на сумму свыше 3 млн рублей в благотворительный фонд для оказания помощи российским инфекционным больницам, в которых проходят лечение люди с диагнозом COVID – 19.
БФ «Катрен» уже организовал благотворительную поставку 10,5 тыс. упаковок дезинфицирующих средств в два медицинских учреждения: Детскую городскую клиническую больницу №5 им. Н.Ф. Филатова (г. Санкт-Петербург) и «Новгородскую областную инфекционную больницу» (г. Великий Новгород).
Оставшиеся 10,5 тыс. упаковок готовятся к передаче в Клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина (г. Санкт-Петербург).
Источник: АО НПК «Катрен»