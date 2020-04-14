Eli Lilly приступит к исследованиям бирицитиниба для лечения COVID-19

Компания заключила соглашение о сотрудничестве с Национальным институтом по изучению аллергических и инфекционных заболеваний США, пишет Boobmerg.

Бирицитиниб одобрен более чем в 65 странах мира для лечения среднетяжелого или тяжелого ревматоидного артрита в активной форме.

Клинические исследования начнутся в США уже в апреле и затем будут продолжены в Европе и Азии. По прогнозу компании, первые результаты исследования станут известны в течение двух месяцев.

В компании отметили, что дефицита ее препаратов, в т.ч. бирицитиниба на фоне коронавируса не ожидается.

По состоянию на 13 апреля, в США общее число зараженных составило около 557,6 тыс. человек, скончались более 22 тыс.

Илья Дугин

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