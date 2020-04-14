Правительство снизит налоги организаций при закупках продукции для борьбы с COVID-19

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который поможет налогоплательщикам снизить издержки, обусловленные борьбой с распространением новой коронавирусной инфекции.

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменения в статью 264 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Об этом сообщается на сайте sozd.duma.gov.ru.

Изменения предусматривают отнесение к расходам при исчислении налога на прибыль организаций расходов на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем и медицинского оборудования для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции (в том числе признаваемого амортизируемым имуществом).

Документ направлен на снижение издержек налогоплательщиков, обусловленных борьбой с распространением новой коронавирусной инфекции.

Елена Сидорова

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