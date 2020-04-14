В Башкирии аптекам временно разрешили принимать товар по ночам

В Башкирии аптекам и медицинским организациям разрешили вести погрузочно-разгрузочные работы, связанные с доставкой товара, в ночное время. Соответствующие изменения внесены в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях.

Депутаты Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан — проголосовали за временную отмену для некоторых организаций административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время, связанное с доставкой товаров. Штрафовать не будут, в том числе аптеки и медицинские организации: они смогут принимать лекарственные средства и медицинские изделия в ночное время. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Госсобрания.

Разрешение будет действовать до окончания режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Ранее за нарушение покоя граждан и тишины Кодексом были предусмотрены штрафы для должностных лиц – от 5 до 8 тыс. руб., для юридических лиц – от 20 до 30 тыс. руб.

«Ответственность временно действовать не будет, что, разумеется, не должно служить поводом для злоупотреблений», – резюмировал председатель Государственного собрания Константин Толкачев.

Екатерина Погонцева

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