Vir и Samsung договорились о расширенном производстве терапевтических антител при COVID-19

Компании Vir Biotechnology («Вир Байотекнолоджи») и Samsung Biologics («Самсунг Байолоджикс») заключили соглашение об увеличении производства разработанных Vir моноклональных антител, которые пройдут клинические исследования (КИ) в качестве потенциальных средств лечения COVID-19, сообщает FiercePharma.

Цена сделки составляет 362 млн долл. Партнеры надеются согласовать окончательные условия соглашения к 31 июля.

По условиям соглашения Samsung приступит к производству в начале октября 2020 года. Производство коммерческих серий терапевтических антител потенциально начнется в 2021 году.

Vir планирует начать КИ II фазы VIR-7831 и VIR-7832, экспериментальных терапевтических антител при COVID-19, в ближайшие 3-5 мес.

Ранее Vir заключила аналогичные соглашения с компаниями WuXi Biologics («Уси Байолоджикс») и Biogen («Байоджен»).

«С учетом траектории развития пандемии COVID-19 мы ожидаем большую потребность в терапевтических антителах во всем мире», – заявил генеральный директор Vir Джордж Скангос. Компания действует на опережение и создает значительные производственные мощности, чтобы можно было быстро начать производство любого антитела-кандидата, безопасность и эффективность которого будет установления в КИ, пояснил топ-менеджер.

Татьяна Кублицкая

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