Esparma и PharmaSpace подписали меморандум о намерениях

Представительство немецкого фармпроизводителя Esparma и компания «Лекарственная экосистема» – оператор бизнес-платформы прямых контрактов производителей и аптечных сетей PharmaSpace – подписали меморандум о намерениях.

Согласно документу, стороны «подтверждают свои намерения по дальнейшему приложению усилий, обмену информацией, проведению дополнительных взаимных консультационных очных и заочных встреч с целью подключения компании Esparma к маркетплейсу PharmaSpace».

В соглашении также отмечено, что основная цель планируемого сотрудничества – становление, развитие и расширение системы прямых, прозрачных, верифицируемых, экономически эффективных и социально-ответственных взаимоотношений в области лекарственного обеспечения населения России и стран ЕАЭС качественными и безопасными препаратами.

Подписанты меморандума заявили и подтвердили «взаимное стремление к проведению всех предварительных работ с целью организации доступа российского фармритейла к полному портфелю компании в ближайшее время».

«Наша компания работает в России давно и пришла сюда надолго, – заявил генеральный директор представительства Esparma Йонас Триггвасон. – Мы ориентируемся на полезные и эффективные способы коммуникации и доставки всего портфеля препаратов во все уголки России и ЕАЭС. Уверены, что данное сотрудничество – еще один шаг на пути построения прямой, прозрачной и гибкой системы поставок лекарств к потребителю».

Логистический партнер PharmaSpace – ГК «Сантэнс». Ее генеральный директор Андрей Осипов сообщил, что группа компаний «значительно нарастила свои возможности в поаптечной логистике продукции клиентов во многих значимых регионах страны».

«Мы идем путем открытия как своих собственных сборочных конвейеров в значимых для коммерческого сектора географических локациях, так и кросс-докинга с нашими логистическими компаниями-партнерами, – добавил он. – Краш-тест, которому мы подверглись в последние недели, подтвердил наши компетенции и в вопросе обеспечения логистики для PharmaSpace».

«Проект возврата контроля за своей продукцией в руки фармпроизводителей и программа обеспечения прямой и прозрачной коммуникации с аптечными сетями с помощью PharmaSpace делает следующий шаг, – прокомментировал подписание меморандума генеральный директор компании «Лекарственная экосистема» Герман Иноземцев. – Наш новый потенциальный партнер – компания Esparma и лично Йонас Триггвасон хорошо известны рынку как активные и позитивные игроки отрасли. Думаю, выиграют все, когда этот производитель начнет прямые взаимоотношения не только с крупными аптечными сетями, но и с региональным средним и мелким аптечным ритейлом во многих городах нашей страны».

Источник: ГК «Сантэнс»

pharmvestnik