Путин поручил создать федрезерв масок и ИВЛ для помощи регионам

Президент РФ Владимир Путин на совещании 13 апреля поручил создать федеральный резерв лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для их оперативной переброски в наиболее нуждающиеся регионы в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Нужно продумать все детали и варианты, рационально распределить нагрузку на больницы и кл я медицинского персонала, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады именно в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы», – заявил Владимир Путин.

Ранее президент поручил до 20 апреля 2020 года провести инвентаризацию всех медучреждений страны, в том числе оценив количество и готовность аппаратов ИВЛ, наркозно-дыхательных аппаратов, аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации и расходных материалов к ним.

Всего, по данным Росстата, в России насчитывается 47,1 тысяча аппаратов ИВЛ, из которых почти 8 тысяч – мобильные. В отделениях анестезиологии и реанимации инсталлировано 33,9 тысячи аппаратов.

В конце марта 2020 года Правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей на закупку еще 5,7 тысячи аппаратов ИВЛ и ЭКМО. Единственным поставщиком была назначена дочка ГК «Ростех» АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии (КРЭТ)». Компания еженедельно выпускает более 80 приборов и в течение апреля намерена нарастить производство до 200 аппаратов ИВЛ в неделю.