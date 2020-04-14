Американские военные потратят $133 млн на производство респираторов

Пентагон вызвался увеличить поставки респираторов (макси №95) для нужд медицинских работников, задействованных в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. За два месяца планируется выпустить 39 млн изделий, на что потребуется $133 млн. Пентагон вызвался увеличить поставки респираторов (макси №95) для нужд медицинских работников, задействованных в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. За два месяца планируется выпустить 39 млн изделий, на что потребуется $133 млн.

Решение принято в соответствии с законом «Об оборонном производстве», к которому США ни разу не обращались с 1950-х годов. При этом Пентагон планирует привлечь коммерческие компании в качестве исполнителей контракта.

Ключевой производитель респираторов в стране – холдинг 3М, которому ранее президент США Дональд Трамп запретил экспортировать продукцию в Канаду и некоторые страны Латинской Америки. Компания ежемесячно производит 35 млн масок, в течение трех месяцев планируется ввезти из Китая, где у 3М располагается производство, 166,5 млн масок.

Кроме того, Департамент здравоохранения и социального обеспечения США заключил контракт с General Motors о производстве 30 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких за $489 млн и c Philips – на $646,7 млн.

По данным CDC на 12 апреля, в США зарегистрировано 525,7 тысячи случаев COVID-19, 20,5 тысячи человек скончались.