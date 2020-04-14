Российские предприятия за месяц увеличили суточное производство антисептиков в шесть раз

В начале марта 2020 года в России производили 45 тысяч литров кожных антисептиков в сутки, к 13 апреля объем выпуска увеличен почти до 300 тысяч литров, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. В начале марта 2020 года в России производили 45 тысяч литров кожных антисептиков в сутки, к 13 апреля объем выпуска увеличен почти до 300 тысяч литров, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

По данным Минпромторга, до пандемии нового коронавируса в производстве и поставках санитайзеров на российский рынок были заняты около 10 крупных операторов. Теперь количество таких предприятий превысило 60. Четверть производимого объема приходится на парфюмерные и косметические компании.

Приоритетом остается обеспечение антисептиками медучреждений, поставки в которые завязаны на долгосрочных контрактах, сказал Иванов. Запасы санитайзеров в аптеках, по его словам, за последнюю неделю увеличены на 1 млн штук.

К выпуску антисептиков подключаются и алкогольные компании. Готовит производство под дезинфицирующие средства «Татспиртпром», рассматривают такую возможность в Алкогольной сибирской группе (водка «Хаски», «Пять озер»).

Участие парфюмерно-косметических компаний в борьбе с COVID-19 – общемировая тенденция. Группа LVMH с 16 марта производит антисептические гели на трех своих фабриках во Франции. Вслед за группой к производству этого вида продукции подключились L’Oréal, Coty и Hermès.

Российский продавец одежды и аксессуаров Bosco di Ciliegi 20 марта 2020 года запустил на своем заводе в Калуге производство марлевых масок, чрезвычайно востребованных в период борьбы с пандемией.