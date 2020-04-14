В Забайкальском крае сменился министр здравоохранения

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил министром здравоохранения региона Анну Шангину, главного внештатного кардиолога. Ее предшественник Валерий Кожевников занимал пост министра меньше года.

Причины отставки Кожевникова, работавшего министром с июля 2019 года, не уточняются. Шангина приступит к новым обязанностям с 14 апреля.

Анна Шангина в 2002 году окончила Читинскую государственную медицинскую академию, в 2012-м – аспирантуру. Параллельно работала кардиологом ГКБ №1 Читы, затем – в Забайкальском территориальном центре медицины катастроф и в Забайкальском краевом диагностическом центре. С 2015 года заведовала кардиологическим диспансером Краевой клинической больницы.

Последние отставки министров здравоохранения в других регионах, например, в Коми и Астраханской области, связаны с неготовностью местной системы медпомощи к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Более того, на фоне распространения COVID-19 и заражения пациентов Эжвинской больницы в отставку отправился глава Коми Сергей Гапликов. Врио губернатора назначен замминистра здравоохранения РФ Владимир Уйба.

В Забайкальском крае, по официальным данным на 12 апреля, зарегистрировано 8 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, один из пациентов уже выздоровел.