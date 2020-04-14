Janssen предложила включить препарат Спинраза® в перечень ЖНВЛП

Компания «Янссен», подразделение фармацевтических товаров ООО «Джонсон & Джонсон», объявила о подаче в Минздрав России предложения о включении препарата Спинраза (нусинерсен), предназначенного для терапии спинальной мышечной атрофии у детей и взрослых, в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

При подаче предложения о включении препарата нусинерсен в ЖНВЛП компания сформировала его на основании минимальной референтной цены и, с учетом текущей ситуации, приняла решение зафиксировать расчетный курс валют на уровне среднего за 2019 год, снизив таким образом стоимость препарата почти на 500 тыс. рублей за упаковку. Таким образом, предложенная к регистрации цена на препарат почти на 25% ниже текущей средней цены государственных закупок . Данная цена будет действовать с 1 января календарного года, следующего за годом проведения Комиссии Минздрава России по рассмотрению предложения о включении препарата в ЖНВЛП, в случае положительного решения Комиссии.

Катерина Погодина, управляющий директор «Янссен» в России и СНГ, генеральный директор ООО «Джонсон & Джонсон», комментирует:

«Уже на протяжении нескольких лет наша компания прикладывает значительные усилия для поддержки пациентов со СМА и обеспечения доступа к терапии этого неуклонно прогрессирующего и потенциально фатального заболевания. Мы открыты для дальнейшего диалога с заинтересованными сторонами по вопросам ценовой гибкости для обеспечения еще более широкого доступа к единственной доступной на данный момент в России лекарственной терапии СМА».

Нусинерсен – первое лекарственное средство, одобренное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейским медицинским агентством (ЕМА) для патогенетической терапии спинальной мышечной атрофии (СМА).

Ранее Министерство здравоохранения РФ присвоило лекарственному препарату нусинерсен орфанный статус и одобрило его применение в России, выдав регистрационное удостоверение в августе 2019 года. В декабре 2019 года препарат появился на российском рынке и стал доступен для пациентов.

gmpnews