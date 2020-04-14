Барицитиниб включен в исследования лекарственной терапии COVID-19

Компания Eli Lilly объявила о заключении соглашения с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), входящим в состав Национального института здоровья (NIH), по изучению барицитиниба в качестве одного из компонентов испытания адаптивного лечения COVID-19. В исследовании будет изучена эффективность и безопасность барицитиниба в качестве потенциального лечения для госпитализированных пациентов с диагнозом COVID-19. Исследование стартует в этом месяце в США с запланированным расширением на другие страны, включая Европу и Азию. Результаты ожидаются в течение следующих двух месяцев.

Барицитиниб, пероральный ингибитор JAK1/JAK2-киназ, выпускаемый на рынке под торговым наименованием OLUMIANT® (Олумиант™), одобрен в более чем 65 странах мира для лечения взрослых с умеренно или сильно активным ревматоидным артритом. Информация о назначении в США включает в себя предупреждения о риске развития серьезных инфекций, который может быть связан с воздействием барицитиниба на иммунную систему. Учитывая воспалительный каскад, наблюдаемый у COVID-19, было высказано предположение, что противовоспалительная активность барицитиниба может иметь потенциальное положительное влияние на COVID-19 и требует дальнейшего изучения у пациентов с этой инфекцией.

Помимо этого, Lilly объявила, что продвинет LY3127804, исследуемое селективное моноклональное антитело против ангиопоэтина 2 (Angiopoietin 2, Ang2), к фазе 2 тестирования у пациентов с пневмонией, госпитализированных с COVID-19, которые имеют более высокий риск развития острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). Известно, что Ang2 повышен у пациентов с ОРДС, и Lilly намерена прверить, может ли ингибирование эффектов Ang2 моноклональным антителом снизить прогрессирование ОРДС или необходимость искусственной вентиляции легких у пациентов с COVID-19. Данное испытание начнется в конце этого месяца в нескольких центрах США.

В настоящее время Lilly не ожидает дефицита каких-либо своих лекарств, включая барицитиниб, который широко доступен в тех странах, где он одобрен.

В компании отмечают, что не рекомендуют использовать OLUMIANT® в сочетании с другими ингибиторами JAK, болезнь-модифицирующими антиревматическими препаратами (БМАРП) или с сильнодействующими иммунодепрессантами, такими как азатиоприн и циклоспорин.

Стоит сказать, что в России Олумиант™ зарегистрирован в конце 2018 года. Вторичная/третичная упаковка препарата происходит на заводе «Фармстандарт-УфаВита» в Башкортостане.

gmpnews