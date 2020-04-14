«Р-Фарм» зарегистрирует потенциально эффективный от коронавируса препарат

ГК «Р-Фарм» в апреле 2020 года намерена начать клинические исследования оригинального противовирусного препарата favipiravir, который продается в Японии под торговым наименованием Avigan. Его разработчик — компания Fujifilm. Отечественный дженерик этого лекарства разрабатывает «ХимРар» вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

«В прошлом году патент favipiravir закончился, и в России он не зарегистрирован до сих пор. Мы начали регистрацию», — сказал основной владелец «Р-Фарма» Алексей Репик в интервью Forbes. «Р-Фарм» в 2018 году заключила с Fujifilm соглашение о продаже и продвижении в России медтехники и нутрицевтической продукции.

Avigan — противовирусный препарат, разработанный Toyama Chemical, которую Fujifilm купил в 2008 году. В Японии препарат был одобрен для продажи в 2014 году. В 2019 году патент на него истек. Над его дженериком работает китайская Zhejiang Hisun Pharmaceutical, испытывавшая в Китае препарат на эффективность при лечении коронавируса. В феврале компания добилась разрешения властей на продажу препарата в качестве потенциального лекарства от COVID-19.

В России о планах вывести на рынок отечественный дженерик favipiravir заявил «ХимРар». Компания создаст совместное предприятие с РФПИ, которое займется продвижением препарата. Первые партии могут быть поставлены в апреле, в 2020 году планируется произвести 600 тысяч упаковок лекарства.

«Могу сразу сказать, что мы ничего против не имеем. Конечно, в обычной жизни мы бы сказали, что там масса патентов дополнительно используется: метод производства, технология синтеза, и так далее. Сейчас — да, пожалуйста. Если успеют быстрее сделать — мы скажем «большое спасибо», — прокомментировал Репик.

Также глава «Р-Фарма» сообщил, что компания проводит лабораторные исследования совместной разработки с корейской компанией, которая показывает 80-85% эффективности от коронавируса in vitro. «Мы приняли решение об изучении дополнительных свойств радотиниба — таргетного противоопухолевого препарата, который может быть потенциально использован для лечения пациентов с инфекцией, вызванной коронавирусом», — сообщили Vademecum в «Р-Фарме».

Радотиниб — разработка южнокорейской Il-Yang Pharm. В 2014 году компания передала «Р-Фарм» эксклюзивные права на разработку и продвижение радотиниба в России.

Также «Р-Фарм» проводит КИ эффективности и безопасности двух своих препаратов, применяемых при терапии аутовоспалительных заболеваний, – олокизумаба (ингибитора интерлейкина-6) и RPH-104 (ингибитора интерлейкина-1) для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19.