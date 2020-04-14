Роспотребнадзор: больше половины очагов коронавируса приходится на медучреждения

Более половины (55%) из 74 обнаруженных в России очагов коронавируса нового типа представляют собой вспышки в медучреждениях, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом, согласно пилотному исследованию, проведенному среди медиков одной из московских больниц, только у 7% персонала были обнаружены антитела к SARS-Cov-2. Массовое тестирование на наличие иммунитета среди врачей московских клиник начнется с 14 апреля.

«Сегодня у нас из 74 очагов 55% ‒ это очаги в лечебных учреждениях, к сожалению. Но здесь мы тоже активно работаем, с тем, чтобы не нарушить и работу лечебных учреждений и вместе с тем обеспечить безопасность», – рассказала Анна Попова. Для контроля ситуации в медучреждениях с 14 апреля в Москве начнется тестирование медработников на наличие антител с помощью иммуноферментного анализа. Соответствующую тест-систему накануне вывел на рынок ГНЦ ВБ «Вектор».

По словам Анны Поповой, в настоящее время тестирование на наличие SARS-Cov-2 проводят 236 лабораторий Минздрава, 104 организации Роспотребнадзора и 70 частных лабораторий, но часть из них еще не приступила к тестированию. Объем диагностики оценивается в 80-90 тысяч исследований в сутки.

«На сегодняшний день нет претензий к качеству работы наших лабораторий, они дают верный результат в 98% случаев. Министерство здравоохранения ‒ сегодня мы достигли по Москве больше 80% достоверных результатов», – заверила Попова.

В конце марта-начале апреля 2020 года случаи внутрибольничного инфицирования SARS-Cov-2 были выявлены сразу в нескольких медучреждениях по всей стране, наиболее крупными стали вспышка в Эжвинской районной больнице Сыктывкара, в которой инфицировались 66 пациентов и сотрудников, а также – в Республиканской клинической больнице Башкортостана, где заразились 52 человека.

По состоянию на 13 апреля в России зафиксировано 18 328 случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 470 пациентов, скончались 148. Подробнее – в мониторинге Vademecum.