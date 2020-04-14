В Минпромторге объяснили снятие ограничений на торговлю медизделиями

Министерство промышленности и торговли разъяснило отмену ограничений на торговлю медизделиями, введенных в начале апреля этого года. Как заявили в ведомстве, регионы самостоятельно проконтролируют оборот продукции, однако в случае необходимости мера будет принята вновь.

О снятии ограничений на торговлю медизделиями говорится в сообщении Минпромторга, поступившем в «ФВ». Из него следует, что на решение ведомства повлияла, в частности, «конструктивная позиция регионов»

«С учетом конструктивной позиции регионов и их готовности взять на себя ответственность за контроль над оборотом указанной продукции в субъектах было принято решение о приостановке действия постановления № 431 как особой меры», – заявили в Минпромторге.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в случае необходимости действие указанного постановления может быть возобновлено по отдельному решению правительства.

Ранее стало известно о том, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление № 500. Как следует из документа, он приостанавливает действие принятого 3 апреля постановления правительства № 431 «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничении на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий».

Постановление № 431 назначило АО «Корпорация «Росхимзащита» оператором – координатором по обеспечению потребности регионов в отдельных видах медизделий, на которые распространяются ограничения на осуществление оптовой и розничной торговли в соответствии с перечнем, утвержденным правительством.

Оно установило, что для каждого этапа товаропроводящей цепи оптовых поставок товаров размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10% от закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену поставщика, прямые таможенные, транспортные и логистические расходы.

Документ был жестко раскритикован представителями фармотрасли, которые заявили о дефиците медизделий, вызванном решением правительства.

Митя Евстифеев

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