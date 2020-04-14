Sanofi и GlaxoSmithKline будут совместно разрабатывать вакцину против коронавируса

Французская компания будет использовать технологию GSK для разработки экспериментальной вакцины.

Компании Sanofi («Санофи») и GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») объявили о том, что экспериментальная вакцина будет готова к клиническим исследованиям во второй половине 2020 года, заявку в регуляторные органы планируется направить во второй половине 2021 года, пишет STAT.

Компании объединят технологию по разработке противогриппозной вакцины FluBlok компании Sanofi и опыт GSK в разработке адъювантов, призванных усиливать эффективность вакцин.

В отличие от большинства противогриппозных вакцин, для производства которых используются куриные яйца, при производстве FluBlok используется генетически модифицированный вирус в культуре клеток совки травяной.

FluBlok одобрена FDA в 2013 году.

Разработка вакцины против SARS-CoV-2 финансируется за счет сотрудничества с Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA). Компании намерены обратиться также и к другим федеральным и международным структурам с просьбой о финансировании разработки вакцины.

По данным Института Милкена, в настоящее время на ранних стадиях разработки около 79 вакцин. На стадии клинических всего три вакцины от компаний Moderna («Модерна»), Inovio («Иновио») и Cansino («Кансино»).

Илья Дугин

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