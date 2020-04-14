«Петровакс» стартовал с международным клиническим исследованием препарата для лечения COVID-19

Российский оригинальный препарат «Полиоксидоний» одобрен Минздравом РФ для проведения международного многоцентрового клинического исследования III фазы в лечении COVID-19.

В связи с глобальной пандемией коронавируса «Петровакс» реализует масштабную программу исследований «Полиоксидония» при COVID-19. Компания запустила международное многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое адаптивное рандомизированное сравнительное исследование эффективности и безопасности препарата Полиоксидония® (лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 6 мг) в терапии госпитализированных пациентов с COVID-19 в России.

Помимо России, заявка на проведение исследования у пациентов с COVID-19 рассматривается в Министерстве здравоохранения Франции, готовится к подаче в Словакии, сообщают в компании. «Петровакс» ведет переговоры с регуляторами о проведении исследований в других странах.

ММКИ проводится в соответствии с протоколом ВОЗ. В России будут участвовать клинические центры в Москве, Нижнем Новгороде, Оренбурге и Ярославле. В ходе исследования будет проведена оценка эффективности и безопасности лекарственного препарата у взрослых пациентов (мужчин и женщин) в возрасте от 18 до 85 лет с COVID-19. На первом этапе будет включено 100 пациентов. С учетом двух этапов планируется включить 454 пациентов. Первые результаты исследования ожидаются в июне.

«Международное клиническое исследование, которое мы запускаем в России и мире, — смелый и масштабный проект для российского оригинального препарата, эффективность которого при COVID-19 мы планируем исследовать по наивысшим стандартам доказательной медицины», — сообщил президент «Петровакс» Михаил Цыферов.

«Это первое и пока единственное международное двойное слепое плацебоконтролируемое исследование российского оригинального препарата при коронавирусной инфекции. Препарат уже внесен в клинические рекомендации Словакии по лечению пациентов с COVID-19», — добавил глава компании.

Помимо международного исследования, азоксимера бромид применяется в ежедневной клинической практике у пациентов с COVID-19 в России, странах СНГ и Словакии, в том числе в рамках наблюдательного исследования.

«Мы активно изучаем и применяем данные этого исследовательского опыта в своей работе», — рассказал Михаил Цыферов.

Компания также предоставляет на безвозмездной основе препарат в качестве средства профилактической защиты персоналу ряда клинических центров.

Источник: НПО Петровакс Фарм

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