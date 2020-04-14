Фармкомпании отказываются от личных встреч с врачами

По итогам первой недели апреля (с 30 марта по 5 апреля) доля личных встреч медицинских представителей с врачами составила всего 17% в общей структуре мультиканального продвижения. Как ранее писал «ФВ», тенденция связана с тем, что в условиях эпидемии коронавируса фармкомпании переориентируют медпредставителей на работу с клиентами в удаленном формате.

Основной объем коммуникаций медицинских представителей с врачами в настоящий момент распределяется между телефонными коммуникациями (43,8%) и контактами с использованием мессенджеров (32,1%). Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного компанией Ipsos (имеется в распоряжении «ФВ»).

Согласно данным понедельных измерений структуры мультиканального взаимодействия компаний-производителей с врачами, к первым числам апреля доля удаленных визитов существенно выросла и достигла 80%. При этом доля личных визитов по сравнению с первой неделей марта сократилась с 95,1 до 17%.

Среди различных типов удаленных контактов активнее всего растут звонки по телефону, их доля составляет уже 43,8%, а также SMS и коммуникации через WhatsApp, Viber, Skype – 32,1%. Аналитики предполагают, что такая тенденция сохранится в ближайшие недели.

Методология

Компания Ipsos представила уточненные данные понедельных измерений в марте по четырем неделям этого месяца, полученные на выборке из 311 врачей различных специальностей в Москве и других регионах России. Мониторинг проводился в рамках измерений по первому кварталу 2020 года синдикативного проекта Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» на основе данных из онлайн-панели врачей. Анализ понедельного изменения промоции проведен на основе исходных данных мониторинга без экстраполяции на генеральную совокупность.

Шамиль Ахметзянов

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