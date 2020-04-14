AstraZeneca приступит к исследованию противоопухолевого препарата для лечения COVID-19

Шведско-британская фармкомпания AstraZeneca Plc начнет исследования препарата Calquence (acalabrutinib) для лечения COVID-19.

Calquence относится к классу ингибиторов тирозинкиназы Брутона и одобрен для лечения отдельных типов гемобластоза, а также для терапии взрослых пациентов с хроническим лимфолейкозом в США и ряде других стран, пишет Reuters.

В AstraZeneca («АстраЗенека») полагают, что препарат окажется эффективным для подавления избыточной иммунной реакции организма, развивающейся при тяжелой форме COVID-19.

Набор участников для клинических исследований Calquence начнется в ближайшие дни в США и ряде стран Европы и Азии.

Исследование призвано оценить эффективность препарата в качестве поддерживающей терапии для снижения уровня смертности. Кроме того, в компании надеются, что применение препарата позволит уменьшить необходимость в ИВЛ.

Илья Дугин

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