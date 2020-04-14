Минздрав продлит срок действия сертификатов фармспециалистов

Правительство решило изменить сроки получения и продления документов, которые выдаются фармацевтам и провизорам. Речь идет о сертификатах и свидетельствах об аккредитации, которые необходимо подтверждать каждые пять лет, чтобы быть допущенным к фармдеятельности.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия сертификатов или свидетельств об аккредитации фармспециалистов, если срок годности документа истекает или истек в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года. До конца недели Минздрав должен подготовить соответствующий приказ.

В приложении № 9 к Постановлению Правительства № 440 от 03.04.2020 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» указано, что Минздрав наделяется правом определить случаи и условия, когда физические лица могут быть допущены к фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста. Кроме того, ведомство может допустить к работе фармацевтов по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста.

Также Минздраву дается право введения моратория на получение свидетельств об аккредитации специалиста или сертификата специалиста, если этот процесс невозможно организовать дистанционным способом. Если же срок действия разрешительных документов заканчивается в период действия принятого постановления, Минздрав может принять решение о его продлении до 12 месяцев.

«Документ Минздрава мы увидим в самое ближайшее время. В нем уже будут четко определены сроки действия сертификатов и свидетельств об аккредитации», – подтвердила эту новость «ФВ» исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» и союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.

Эксперт полагает, что срок действия разрешительных документов будет продлен до конца 2020 года.

Оксана Баранова

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