Путин пообещал поделиться наработками по вакцине от коронавируса с государствами–членами ЕАЭС

Пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на все стороны жизни практически во всем мире, и для предотвращения распространения инфекции необходимы экстраординарные меры, заявил Владимир Путин.

Эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий международного сообщества. Россия не остается безучастной к проблемам, с которыми из-за пандемии сталкиваются другие государства, старается помочь прежде всего остро нуждающимся странам. С таким заявлением выступил Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, посвященной мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Россия очень активно работает над лекарствами, специальными средствами для борьбы с пандемией, над вакцинами. Действительно, работа идет хорошо. И я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем с вами поделиться полученными результатами», – пообещал российский лидер.

Путин напомнил, что в рамках Евразийского экономического союза приняты принципиальные решения, направленные на минимизацию последствий распространения коронавируса, поддержание стабильной социально-экономической обстановки в наших государствах. Для импорта на территорию ЕврАзЭС социально значимых товаров – продовольствия, лекарств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты – открыт зеленый коридор.

«Правительства государств Союза условились сообща принимать меры по ограничению вывоза в третьи страны критически важных медицинских препаратов и техники, социально значимых товаров с тем, чтобы не допустить их нехватки на союзном рынке, если возникнет необходимость помогать друг другу с доставкой гуманитарной помощи, товаров первой необходимости», – подчеркнул Президент России.

Фото: пресс-служба Кремля

Елена Сидорова

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