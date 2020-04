J&J отменила сделку приобретения бизнеса Takeda по производству хирургического пластыря Путин пообещал поделиться наработками по вакцине от коронавируса с государствами–членами ЕАЭС » Индия составит конкуренцию Китаю по производству АФС Индия намерена стать глобальным поставщиком активных фармсубстанций (АФС). Правительство Индии приступило к реализации плана по наращиванию производства фармсубстанций, чтобы составить конкуренцию Китаю, сообщает The Economic Times. Стратегия «Китай+1» направлена на идентификацию субстанций для производства ключевых препаратов для нужд страны и экспорта за рубеж. Для достижения этих целей правительство планирует стимулировать частных производителей и восстанавливать деятельность хромающих государственных предприятий. Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 привела к закрытию многих китайских предприятий по производству АФС, что, в свою очередь, негативно сказалось на индийских фармкомпаниях, практически целиком зависящих от поставок субстанций из КНР. Индия – крупнейший глобальный поставщик дженериков. Отсутствие субстанций ставит под угрозу не только экспортный потенциал страны, но и производство недорогих лекарств для внутреннего рынка. Индия импортирует из Китая почти 70% АФС. По субстанциям для производства парацетамола, метформина, ципрофлоксацина и ампициллина этот показатель составляет 100%, амоксициллина – 90–95%, ибупрофена – 85–95%. В 2018–2019 финансовом году объем экспорта АФС из Китая составил 2,4 млрд долл. из общего показателя 3,6 млрд долл. В результате пандемии у индийских властей появилась возможность пошатнуть положение Китая как крупнейшего поставщика АФС. Месяцем ранее Правительство Индии объявило о выделении 1,8 млрд долл. США на строительство трех производственных хабов. Были определены 53 наименования фармсырья и активных субстанций, производство которых является приоритетным, в т.ч. парацетамол и антибиотики, включая пенициллин и ципрофлоксацин. В дальнейшем власти планируют восстановить производство убыточных государственных фармкомпаний Hindustan Antibiotics Ltd. («Хиндустан Антибиотикс Эл-ти-ди») и Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. («Индиан Драгз энд Фармасьютикалз Эл-ти-ди»). Илья Дугин

