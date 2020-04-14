J&J отменила сделку приобретения бизнеса Takeda по производству хирургического пластыря

Ethicon, подразделение Johnson & Johnson, и Takeda Pharmaceutical договорились об отмене сделки приобретения бизнеса Takeda по производству хирургического пластыря.

Компании Ethicon («Этикон»), подразделение Johnson & Johnson («Джонсон и Джонсон»; J&J), и Takeda Pharmaceutical («Такеда Фармасьютикал») отметили планируемое приобретение подразделением J&J бизнеса Takeda по производству хирургического пластыря TachoSil, сообщает Reuters.

Стоимость отмененной сделки составляет 400 млн долл.

Взаимное решение компаний принято по итогам проведенного Федеральной торговой комиссией США (FTC) расследования. FTC расследовала потенциальную потерю конкуренции на рынке пластырей на основе фибринового клея в результате совершения сделки. Данный тип пластырей применяется для остановки кровотечений после хирургических операций.

Эксперты FTC рекомендовали комиссии заблокировать сделку из-за опасения, что она может нарушить антимонопольное законодательство.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik