FDA расширило перечень дефицитных препаратов для пациентов на ИВЛ

Рост спроса на седативные лекарственные препараты для пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), вынудил FDA дополнить перечень медикаментов в дефектуре двумя наименованиями – пропофол и дексмедетомидин в инъекционной форме, сообщает Regulatory Focus.

Нехватку пропофола уже ранее отмечало Американское общество фармацевтов системы здравоохранения (ASHP) на фоне роста спроса.

Как отметил директор департамента аптечной практики и качества ASHP Майкл Ганио, ассоциация получает многочисленные отчеты об увеличении закупок седативных препаратов, в т.ч. мидазолама, фентанила и пропофола для пациентов на ИВЛ.

По информации FDA, компания Dr. Reddy’s («Д-р Редди’с») ожидает пополнения запасов пропофола только в октябре 2020 года. Информации от Fresenius Kabi («Фрезениус Каби») и Teva Pharmaceuticals («Тева Фармасьютикалз») пока нет. Между тем в компании Sagent Pharmaceuticals («Саджент Фармасьютикалз») заявили, что препарат в ампулах по 20 мл, 50 мл и 100 мл будет поставляться согласно заказам.

Запасы пропофола во флаконах по 1000 мг/100 мл от компании Hospira («Хоспира»), входящей в состав Pfizer («Пфайзер»), будут восстановлены в мае, комментирует ситуацию FDA. Тем не менее поставки препарата в двух других дозировках ожидаются не ранее августа. На долю Pfizer приходится около 15% глобального производства пропофола.

Несколькими днями ранее компания Sandoz («Сандоз») заявила о прекращении производства дексмедетомидина. FDA надеется на других производителей, которые обещают возобновить поставки в мае.

Илья Дугин

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