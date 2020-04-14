Южнокорейская Celltrion начнет исследование антител при COVID-19 в июле

Celltrion планирует начать в июле клиническое исследование терапевтических антител, нейтрализующих вирус SARS-CoV-2, у пациентов с COVID-19.
Южнокорейская компания Celltrion («Селлтрион») одновременно разрабатывает препарат-кандидат для устранения SARS-CoV-2 и всех связанных с ним штаммов коронавирусов, сообщает FierceBiotech.
Celltrion уже определила 14 наиболее мощных антител к SARS-CoV-2 из 300 перспективных антител, сообщили в компании.
«Эти антитела способны распознавать множество эпитопов, что повышает вероятность неспецифического связывания антигенов», – заявил руководитель отдела R&D компании Celltrion Ки Сон Квон.
В Celltrion также изучают комбинации антител, потенциально способных усилить терапевтический эффект.
В компании стремятся разработать «суперантитело», способное нейтрализовать SARS-CoV-2 и связанные с ним штаммы вирусов, таких как коронавирус, вызвавший вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik