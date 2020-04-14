Путин предложил создать федеральный резерв лекарств и медизделий FDA расширило перечень дефицитных препаратов для пациентов на ИВЛ » Южнокорейская Celltrion начнет исследование антител при COVID-19 в июле Celltrion планирует начать в июле клиническое исследование терапевтических антител, нейтрализующих вирус SARS-CoV-2, у пациентов с COVID-19. Южнокорейская компания Celltrion («Селлтрион») одновременно разрабатывает препарат-кандидат для устранения SARS-CoV-2 и всех связанных с ним штаммов коронавирусов, сообщает FierceBiotech. Celltrion уже определила 14 наиболее мощных антител к SARS-CoV-2 из 300 перспективных антител, сообщили в компании. «Эти антитела способны распознавать множество эпитопов, что повышает вероятность неспецифического связывания антигенов», – заявил руководитель отдела R&D компании Celltrion Ки Сон Квон. В Celltrion также изучают комбинации антител, потенциально способных усилить терапевтический эффект. В компании стремятся разработать «суперантитело», способное нейтрализовать SARS-CoV-2 и связанные с ним штаммы вирусов, таких как коронавирус, вызвавший вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году. Татьяна Кублицкая

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