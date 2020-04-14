Путин предложил создать федеральный резерв лекарств и медизделий

В России может быть создан федеральный резерв средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарств, применяемых при лечении коронавирусной инфекции.

Президент России Владимир Путин предложил создать федеральный резерв средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарств, применяемых при лечении коронавирусной инфекции. Об этом он заявил 13 апреля на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, сообщается на сайте Кремля.

По словам президента, все медики, работающие с инфицированными коронавирусом пациентами, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, которых не всегда достаточно. Для решения этой проблемы должны быть приняты дополнительные меры, «чтобы все эти дефициты устранить».

«В том числе предлагаю подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, чтобы за счет такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям», – заявил Путин.

Эту идею поддержала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это крайне важно, чтобы в любой момент было где взять и было чем защитить наших врачей, медицинских работников и сотрудников Роспотребнадзора, которые тоже постоянно работают в очагах», – сказала Попова.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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