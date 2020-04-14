Мурашко заявил о контроле за остатками 17 препаратов

Для контроля и недопущения дефицита лекарств, применяемых в лечении коронавирусной инфекции, установлены лимиты по 17 препаратам, их остатки держатся на контроле. Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко 13 апреля на совещании в Кремле, передает портал Medvestnik.ru.

«Мы видим риски по определенным направлениям, по дефициту. У нас установлены лимиты по 17 лекарственным препаратам, по которым необходимо держать на контроле остатки. И реагирование на снижение запасов в том числе включено в регуляторный механизм», — сообщил Мурашко. Он уточнил, что в случае их дефицита Минздрав предусмотрел возможность оперативно ввезти в страну не зарегестрированные в России медикаменты.

Отдельно министр сообщил о переговорах с Индией. «Мы отработали на выходных с Индией, которая заблокировала поставку лекарственных препаратов, ‒ получено пока устное подтверждение от компании, что она восстановит поставки», — рассказал Мурашко.

«ФВ» направил запрос в Минздрав с просьбой уточнить: список препаратов, как именно реагирование на снижение запасов включено в регуляторный механизм, а также с каким индийским производителем были переговоры о возобновлении поставок.

Кроме того, Мурашко заявил о разработке российской компанией лекарственного препарата для лечения инфицированных COVID-19, который тестировался в ряде стран. «Это уже полностью российский аналог. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования, и мы планируем, что где-то не позднее чем через 10–12 суток этот препарат войдет в клинику, на клинические испытания, для того чтобы в том числе улучшить исходы по терапии заболеваний», – сказал он. О каком препарате идет речь, он не уточнил.

Римма Шевченко

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