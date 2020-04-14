Интерпол пресек мошенническую схему «поставки» медицинских масок на 2,4 млн евро

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) пресекла организованную в Европе мошенническую схему, использующую высокий спрос на медицинские маски. Преступники сумели выманить 2,4 млн евро в качестве предоплаты за крупную партию средств индивидуальной защиты, используя сайты-клоны известных дистрибьюторов в Испании и Нидерландах. Добытые криминальным путем средства были заморожены, двое участников группы злоумышленников задержаны правоохранительными органами. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) пресекла организованную в Европе мошенническую схему, использующую высокий спрос на медицинские маски. Преступники сумели выманить 2,4 млн евро в качестве предоплаты за крупную партию средств индивидуальной защиты, используя сайты-клоны известных дистрибьюторов в Испании и Нидерландах. Добытые криминальным путем средства были заморожены, двое участников группы злоумышленников задержаны правоохранительными органами.

Мошенники получили доступ к электронным адресам одного из крупных дистрибьюторов в Испании, после чего создали подконтрольный им клон сайта компании-поставщика. Обратившимся на ресурс покупателям они сообщали, что необходимое количество медицинских масок у них отсутствует, и рекомендовали обратиться к «доверенному поставщику» в Ирландии, перенаправляя клиентов напрямик к сообщникам, не имеющим отношения к мединдустрии.

Первым крупным покупателем оказался один из органов управления здравоохранением Германии, заказчик заключил контракт с ирландским «поставщиком» на приобретение 10 млн медицинских масок, переведя в качестве предоплаты 1,5 млн евро. После этого мошенники решили повторить трюк – и сообщили, что поставка масок на 52 грузовиках будет осуществляться со склада одного из крупных дистрибьюторов в Нидерландах. Создав клон сайта местного поставщика, они запросили дополнительный платеж на реквизиты, указанные на сайте, в размере 880 тысяч евро.

Не дождавшийся поставки покупатель обратился в Интерпол. Спецслужбы смогли отследить перевод денег, которые, по замыслу махинаторов, должны попасть в Нигерию, и заморозил средства на промежуточном этапе транзакции в одном из банков Великобритании. Двое подозреваемых в мошеннической схеме были задержаны в Нидерландах, следователи не исключают, что в итоге фигурантов в деле будет больше.

«Интерпол напоминает о необходимости проявлять бдительность, поскольку организованные преступные группы продолжают адаптировать свою деятельность для извлечения выгоды из глобального кризиса в области здравоохранения», – отметили в ведомстве.

В начале марта 2020 года Правительство РФ запретило вывоз из России ряда наименований медицинских изделий, применяющихся для профилактики и борьбы с распространением COVID-19, включая медицинские маски. Для восполнения дефицита средства защиты для нужд государственных медучреждений централизованно закупаются Минпромторгом РФ в КНР.